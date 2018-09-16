Merkeze bağlı Ölçülü köyünde çalışan patoz makinesinin yanında oynayan 5 yaşındaki Meryem Y'nin elbisesi makineye takıldı. Meryem Y'nin elbisesiyle birlikte makineye kapıldığını gören yakınları, duruma müdahale ederek patoz makinesini durdurdu. Ağır yaralanan Meryem Y, köye çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Y, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Patoz makinesine kapılan kız çocuğu ağır yaralandı
16.09.2018 - 01:40 | Son Güncelleme: 16.09.2018 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta patoz makinesine kapılan 5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Etiketler : patoz makinesi,
580566 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580566.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER