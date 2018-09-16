Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Ölçülü köyünde çalışan patoz makinesinin yanında oynayan 5 yaşındaki Meryem Y'nin elbisesi makineye takıldı. Meryem Y'nin elbisesiyle birlikte makineye kapıldığını gören yakınları, duruma müdahale ederek patoz makinesini durdurdu. Ağır yaralanan Meryem Y, köye çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Y, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.