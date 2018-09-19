Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 14 Eylül 2018 günü Ağrı-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste 7 bin 236 paket, 18 Eylül 2018 günü Ağrı-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste, 7 bin 910 paket olmak üzere toplamda 15 bin 146 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen C.D., B.S. ve T.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlan C.D., B.S. ve T.Ç. isimli şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. 01 Ocak-19 Eylül 2018 tarihleri arasında toplam 195 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilirken, ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili toplam 41 Şüpheli şahsa işlem yapılmış olup 13 şüpheli şahıs tutuklandı.