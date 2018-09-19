Edinilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Serik ilçesinin Isparta il sınırına yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 3 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Antalya'da orman yangını
19.09.2018 - 16:21 | Son Güncelleme: 19.09.2018 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
Etiketler : Antalya,orman yangını,
581072 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/581072.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER