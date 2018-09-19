Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Serik ilçesinin Isparta il sınırına yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 3 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.