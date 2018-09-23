Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliliye ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sevilay Yaşar, 29 yıl önce öğretmenlikten emekli olmasına rağmen eğitim neferliğini akranlarına okuma yazma öğreterek sürdürüyor. Gününün 12 saatini yeni bireylere okumayı öğretmeye ayıran örnek eğitimci, ileri yaşta okuma yazma bilmeyen kadınlar için ev ev dolaşıp eğitimin önemini anlatıyor. Okumayı öğrettiği kadınları da yakından takip eden Yaşar, kimisinin ortaokula kaydını yaptırması kimisinin de sürücü kursuna yazılması için ilgililerle görüşüp kadınları yönlendiriyor. Sevilay Öğretmen, “Çeşitli kurslarda görev yapıyorum. 250’ye yakın yaşlıya sertifika verdim, okuma yazma öğrettim. Maddi boyutu yok, manevi hazzı ise her şeyden değerli. Öğrencilerimin bana Allah razı olsun demeleri yetiyor. Son nefesimi verinceye kadar çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu. Okuma yazmayı Sevilay öğretmenden öğrenen Emine Subaşı, ileri yaşta okumanın zor olduğunu ancak eğitmeni sayesinde zorun kolay hâle geldiğini söyledi. Bir başka kursiyer Gülsüm Yıldız ise, “Sanki bizim için bir öğretmen değil de arkadaş gibi. Bize yeri geliyor abla oluyor, yeri geliyor anne oluyor. Allah ondan razı olsun” dedi. ŞANLIURFA