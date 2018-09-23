Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızların yeni yöntemi polisi bile şaşkınlığa uğrattı. Mersin'de bir suç örgütü tarafından Türkiye'de ilk defa kullanılan yöntemle bir firmanın pos cihazı bilgileri kopyalandı. Sonrasında o firmadan kredi kartı ile alışveriş yapan örgüt elemanları, kendi ellerindeki pos cihazı ile yaptıkları ödemeleri geri aldı. İşte detaylar...