Hırsızların yeni yöntemi polisi bile şaşkınlığa uğrattı. Mersin'de bir suç örgütü tarafından Türkiye'de ilk defa kullanılan yöntemle bir firmanın pos cihazı bilgileri kopyalandı. Sonrasında o firmadan kredi kartı ile alışveriş yapan örgüt elemanları, kendi ellerindeki pos cihazı ile yaptıkları ödemeleri geri aldı. İşte detaylar...
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
23.09.2018 - 15:18 | Son Güncelleme: 23.09.2018 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de yaşanan dolandırıcılık olayı Türkiye'de ilk kez yapıldı. Bir teknoloji ürünleri satan dükkanın pos cihazı bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar, bu yöntemle 500 bin liraya yakın vurgun yaptı.
Etiketler : pos cihazı dolandırıcılığı,
581612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/581612.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER