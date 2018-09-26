Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te son yıllarda birçok kişi polise başvurarak, evlerine gelen ve evlenecek bir yakını için kız baktığını söyleyip, ardından hamile olduğunu ve canının çektiğini söyleyerek köfte isteyen kadının altınlarını çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polislerin yaptığı araştırmada yanında küçük bir çocukla, evlere giden kadının evlenecek yakını için kız baktığını söyleyerek iletişim kurduğunu belirledi.

Yanında küçük çocuğu bulunan kadının bu şekilde güven sağlayarak girdiği evlerde sohbet ettiği kadınlara daha sonra hamile olduğunu ve canının köfte çektiğini söyleyerek istekte bulunduğu belirlendi. Ev sahiplerinin ricasını çevirmediği kadına köfte yapmak için mutfağa gitmesinin ardından hamile olduğunu söyleyen kadın ise evlerden altın çaldı. Bazı kadınlardan ise köfte yoğururken çıkarmasını isteği parmağındaki yüzüğü çaldı.

46 DOLANDIRICILIK SUÇU

Ev sahibi köfteyi yoğururken, yanındaki çocuğu yeşillik alması için bakkala gönderen kadın, bir süre sonra eve dönmeyen çocuğunu kontrol için dışarı çıkacağını söyleyerek bölgeden uzaklaştı. Benzer şekilde onlarca şikayete ilişkin çalışma yürüten polis, bazı güvenlik kameralarından şüpheli kadın ile yanındaki çocuğun eşkalini belirledi. Güven sağlayarak dolandırıcılık yapan kadının bulunmasına yönelik çalışma yürütülürken, geçen 11 Eylül günü Yavuzeli ilçesinde benzer bir şikayet geldi. Bunun üzerine ilçede çalışma başlatan polis, kısa sürede F.Y.'yi yakaladı. Yapılan kontrolde F.Y.'nin benzer yöntemlerle bugüne kadar 46 dolandırıcılık olayına karıştığı için arandığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.