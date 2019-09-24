Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem okul eğitimlerine devam eden, hem de hafızlık eğitimlerini sürdüren öğrencilerin Selçuklu’dan günümüze kadar gelen bin yıllık medrese geleneğinin ışığında; eğitimlerine destek verildiği belirtildi.

Tarihten günümüze birçok buluş Müslümanlar tarafından gerçekleştirildiği ifade edilirken; çağın İbni Sina, Farabi, Ali Kuşçu ve İmam Gazali’lerinin yetiştirileceği kapsamda bir eğitim programıyla tüm insanlığa hizmet edecek nesillerin yetişmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Türkiye’nin en büyük İslami ilimler merkezinin inşaatını Erzurum’da sürdüren Vuslat Derneği açıklamalarının geri kalanını şu sözlerle sürdürdü:

“ Dev Külliye projemizin şuan 3 bloğu tamamlanmış durumda ve 500’e yakın hafızlık talebesi eğitimlerine devam etmekte. 61 dönüm üzerine kurulu projemiz tamamlandığında 5.000 öğrenciye eğitim sağlayacak. Erzurum ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki birçok medresedeye destek vermeye, öğrencilerin eğitim giderleri için burs sağlamaya devam ediyoruz.”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Keleş, en kıymetli dönemini tam donanımlı bir insan olmak için medreselere ayıran ve hayallerine haram girmemiş bu çocukların toplumun yüz akı olduğunu ifade etti.

Keleş açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Hem hafız hem mühendis hem hafız hem doktor, hem hafız hem öğretmen olma hayaliyle yetiştirdiğimiz çocuklarımız Kur'anın ışığında, yarınlara umut olacak bir yürüyüşün kutlu yolcularıdır. Vuslat Derneği olarak anlayışımız, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştiriniz düsturunun gereğini yerine getirmektir. Bizler inanıyoruz ki Allah’ın izniyle bu adımlar yüzyıllar sonrasına meşale olacak büyük adımlardır."

Yapılan açıklamada hafızlık eğitiminin 18 aylık bir süreci kapsadığı ve öğrencilere burs desteği sağlamak isteyen hayırseverlerin, aylık 250 TL bağış bedelini "www.vuslat.org.tr" internet sitesi üzerinden online ödeme yaparak ya da ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla iletebileceği belirtildi, ayrıca "0212 6592880" numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceğini açıkladı.