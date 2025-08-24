1970’lerin kabusu geri dönüyor! İngiltere IMF’nin kapısında

Birleşik Krallık ekonomisi hızla 1970’ler kabusuna sürükleniyor. Önde gelen ekonomistler, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in vergi ve harcama politikalarının, ülkeyi Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) kurtarma paketi almak zorunda kalacak kadar tehlikeli bir noktaya getirdiğini söyledi.

Cambridge Üniversitesi Profesörü Jagjit Chadha, durumun 1976’daki IMF borç krizini hatırlattığını belirterek, “Borçları yenileyemeyeceğiz, emekli maaşlarını ödeyemeyeceğiz, sosyal yardımlar tehlikeye girecek. Mali sıkıntının tam ortasındayız” dedi.

İlgili Haber İngiliz ekonomisi salgından derin yara aldı

BORÇ KRİZİ KAPIDA, STAGFLASYON UYARISI

Reeves’in uyguladığı politikaların, İngiltere’yi “yüksek enflasyon ve borçlanma yıllarına” geri götürdüğü mne sürülmeye başlandı.

İngiltere Merkez Bankası’nın eski üyelerinden Andrew Sentance, “Reeves, 1976’daki Healey krizinin aynısını yaşatmaya hazırlanıyor. Eğer politikalar tersine çevrilmezse, ekonomik çöküş kaçınılmaz” diye konuştu.

Tahvil faizlerinin Yunanistan’ın bile üzerine çıkması, uluslararası yatırımcıların İngiltere’ye güvenini sarstı. Sterlin değer kaybederken, devletin borç faiz ödemeleri bu yıl 111 milyar sterline ulaştı.

MUHALEFET ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Reform UK lideri Nigel Farage, ekonomik tabloyu “1970’lerin tekrarı” olarak niteledi ve “Borç sarmalına girdik, Reeves’in bütçesi bizi ekonomik felaket döngüsüne sürükleyecek” dedi.

Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch ise İşçi Partisi hükümetini hedef alarak, “Bunu daha önce yaşadık: IMF kurtarma paketi, hoşnutsuzluk kışı, 2008 krizi… Gemiyi yeniden dengelemek yine bize düşecek” ifadelerini kullandı.

IMF İHTİMALİ MASADA

Prof. Chadha’ya göre İngiltere, bugünkü mali durumda IMF’nin kapısını çalmaya çok yakın:

“IMF’den kredi almak zorunda kalabileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bu gerçekleşirse ülke mahvolacak.”

Uzmanlar, Reeves’in sonbaharda vergi artışına gitmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ancak bu adımın gıda enflasyonunu yüksek tutacağı ve ekonomiyi daha da daraltacağı uyarısı yapılıyor.

1976 KRİZİ YENİDEN Mİ?

İngiltere, 1976’da IMF’den milyarlarca dolar kredi almak zorunda kalmış, karşılığında kamu harcamaları ve sosyal projelerde büyük kesintiler yapılmıştı.