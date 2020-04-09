Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Atina’ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aspropirgos bölgesinde bulunan Türk plakalı tırın şoförünün aracında hayatını kaybettiği belirlendi.

Şoförün üzerinde cüzdan, telefon veya para benzeri herhangi değerli bir eşyanın bulunmaması nedeniyle gasptan şüphelenen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yunan basınındaki haberlerde, tır şöförünün Atina-Korinthos otobanında Aspropirgos bölgesinde dinlenmek için mola verdiği park yerinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği belirtildi.