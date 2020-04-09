İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.
İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı18 bin 279'a yükseldi
09.04.2020 - 19:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İtalya,koronavirüs,
695247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695247.aspx
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