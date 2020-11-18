Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da geçen ay Merkez Balık Pazarı’nda koronavirüs vakaları görülmüş, insanlar balık tüketmeye son vermişti. Ülkede balıkçılık endüstrisinin durduğunu, balıkçı teknelerinin denize açılmadığını ifade eden siyasetçi Dilip Wedaarachchi, koronavirüse yol açmayacağını göstermek için basın toplantısında çiğ balık yedi. Eski balıkçılık bakanı Dilip, “Bu balığı size göstermek için satın aldım. Korkmayın, yediğinizde size koronavirüs bulaşmaz. Yiyeceğim ve bunu size göstereceğim” dedi ve balıktan bir ısırık aldı. Dilip, halkı balık yemeye çağırdı.