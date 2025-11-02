Trump'tan Nijerya'ya saldırı tehdidi: Askeri harekata hazırlık emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'da Hristiyanlara yönelik saldırılar olduğunu iddia ederek askeri harekat tehdidinde bulundu.

Truth Social hesabından mesaj yayımlayan Trump şu sözlere yer verdi:

Eğer Nijerya Hükümeti Hıristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yaptığı tüm yardım ve desteği derhal kesecek ve bu korkunç vahşeti gerçekleştiren teröristleri tamamen yok etmek için artık rezil olmuş, 'silahların patladığı' ülkeye girecektir.

Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum.

Saldırırsak bu hem hızlı, hem vahşi, hem de tatlı olacak.