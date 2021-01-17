Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha kaliteli bir hayat için yola çıkan ve cuma günü müdahalelere rağmen Guatemala sınırını geçen Honduraslı 7 binden fazla göçmen, Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından ABD’nin sınırlarının kendilerine açılmasını umuyor. Göçmen haklarıyla ilgili kuruluş Pueblo Sin Fronteras, “Biden hükümetinin sözlerini tutması için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. Guatemala göçmenlik idaresi son iki gün içinde 7 ila 8 bin göçmenin Honduras'tan Guatemala'ya girdiğini açıkladı.



MEKSİKA SINIR GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Guatemalalı göçmenlik yetkilileri, kervanın Meksika’nın güneyindeki Tecun Uman'a doğru ilerlediğini açıkladı. Meksika, göçmenlerin sınıra yaklaşması üzerine ABD ile olan mevcut anlaşma kapsamında hazırlıklara başlayarak, göçmenlerin "yasa dışı girişine" izin vermeyeceğini duyurdu. Chiapas ve Tabasco sınır eyaletlerinde 500 göçmenlik memuru görevlendirdi.



BİDEN GÖÇMENLERE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

20 Ocak'ta göreve başlaması planlanan Joe Biden, göreve gelir gelmez yeni bir göçmen yasasını sunacağını açıklamıştı. ABD basını Biden’ın göçmen planının, ABD'de yaşayan 11 milyon yasa dışı göçmen için bir "vatandaşlığa giden yol" içerdiğini yazmıştı. Biden’ın, Trump'ın yasa dışı göçü caydırmak için uyguladığı birçok sert politikaya da son vermesi bekleniyor.



TRUMP, SALI GÜNÜ UYARMIŞTI

Trump, salı günü Meksika’nın sınırına yaptığı ziyaret sırasında, Biden’ın planladığı göçmen politikası değişikliklerini eleştirmişti. Trump, “Daha önce hiç görmediğiniz bir yasa dışı göç dalgası yaşanacak. Geliyorlar çünkü sonunda kendilerine hiçbir şey olmayacağını düşünüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.