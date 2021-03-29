Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salem Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, eyaletin meclis binası önünde aşırı sağ bir grupla Antifa isimli sol grup arasında protesto gösterilerinde çıkan çatışmada, çevreye zarar veren ve olayların büyümesine yol açan 3 göstericinin yakalandığı duyuruldu.

İkinci derecede kanunsuz davranış, kural ihlali ve yasak olmasına rağmen insanların üzerine lazer tutma gibi davranışlarla suçlanan 3 kişinin Marion İlçe Islahevi'ne gönderildiği belirtildi.

Dün çıkan olaylarda, siyah giysiler ve kurşun geçirmez yelek giyen, sol görüşlü olduğu bilinen 100 kişilik silahlı grup, gaz maskeleri ve ellerinde tuttukları kalkanlarla eyalet binasının önünde toplanmıştı.

Bu gruba, kısa süre sonra sağcı grupların da karşılık vermesi ile çıkan olaylarda, etraftaki birçok araç zarar görmüş, polis sosyal medya üzerinden bölge halkının olay yerinden uzak durması ve etrafa zarar veren göstericileri ihbar etmesi yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.