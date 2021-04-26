Ekranların Galler doğumlu efsanesi Hopkins, bu ödüle ikinci kez layık görüldü. Hopkins, daha önce Kuzuların Sessizliği'ndeki yamyam seri katil "Hannibal Lecter" rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Memleketi Galler’den bir video yayımlayan Hopkins, ödül kazanmayı beklemediğini, bunun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Ünlü aktör, kazanmayı beklemediği için ABD’de Los Angeles’taki törene de katılmamıştı.
Anthony Hopkins: 'Kazanacağımı beklemiyordum, sürpriz oldu'
26.04.2021 - 13:07 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Father" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar’ını kazanan 83 yaşındaki Anthony Hopkins, Christopher Plummer’ı geride bırakarak en ileri yaşta Oscar alan oyuncu oldu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Father fimi,Anthony Hopkins,
785730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785730.aspx
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