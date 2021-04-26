Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların Galler doğumlu efsanesi Hopkins, bu ödüle ikinci kez layık görüldü. Hopkins, daha önce Kuzuların Sessizliği'ndeki yamyam seri katil "Hannibal Lecter" rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Memleketi Galler’den bir video yayımlayan Hopkins, ödül kazanmayı beklemediğini, bunun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Ünlü aktör, kazanmayı beklemediği için ABD’de Los Angeles’taki törene de katılmamıştı.