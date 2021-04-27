Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de ileri derecede bunama hastası olan ve çoğu zaman kendi ismini dahi hatırlayamayan Joan Blass, Mart 2016’da 91 yaşındayken öldü. İki çocuğu annelerinin acısını yaşarken, ölümden 3 gün sonra eve gelen Colman Folan (68), anneleriyle evli olduğunu ifade etti ve mirasında kendisinin de pay sahibi olduğunu bildirdi. Yapılan araştırmada, Blass ve Folan’ın 26 Ekim 2015’te Leeds şehrindeki evlendirme dairesinde resmi nikahla dünya evine girdiği belirlendi. Kızı Daphne Franks ile abisi Michael, Folan’ın dolandırıcılık gayesiyle evlendiği gerekçesiyle olayı mahkemeye taşıdı ama mahkeme evliliğin geçerli olduğuna hükmetti. Folan, çocukların annelerinden kalan evin yarısıyla 35.000 liralık tasarrufunu miras olarak aldı. Adamın ev eşyalarının bir kısmını da aldığını belirten Daphne Franks, “Dedemin Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma mektuplarıyla düğün kıyafetlerimi bile alamadım. Halbuki bunlar sadece bizim için kıymet ifade eder” dedi. Franks, evlilik yoluyla yapılan dolandırıcılıkların önlenmesi için parlamento nezdinde çalışmalarda bulunuyor.