Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kanser tedavisinde, yayılmak için besine ihtiyaç duyan tümörler, şeker şeklindeki ilaca sarılıyor. Kanser hücrelerinin üzerinde parlayan bir ışık da SeNBD olarak bilinen “patlayıcıyı” infilak ettiriyor. İlaç sağlıklı hücrelere zarar vermiyor.

EN YAYGIN TÜRLERDE SONUÇ ALINDI

Bilim adamları şeker tedavisinin, hastaları kemoterapinin zararlarından kurtaracağını ümit ediyor. Şu ana kadar tedavi sadece beyin kanserinin en yaygın türü olan glioblastomada denendi ve olumlu sonuçlar alındı.

Göğüs, prostat ve akciğer kanserlerinde de bu tedavinin uygulanabileceği düşünülüyor.

ENERJİSİNİ IŞIKTAN ALIYOR

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan Sam Benson, şeker bombası tekniğini şöyle anlattı: “İlaç, enerjisini ışıktan alıyor. Enerjiyi, hücrelerdeki oksijeni silah haline getirmek için kullanıyor ve hücreleri içeriden öldürüyor.”

İngiltere’de Beyin Tümörü Kurumu da bu yöntemin, “sağlıklı hücrelere zarar vermeden saldırgan kanser hücrelerini hedef alan yenilikçi bir yol” olduğunu bildirdi.

Kanser tedavisinde Türk doktordan devrim gibi buluş İstanbul’da bir özel bir üniversite hastanesinin laboratuvarlarında geliştirilen aşı kanser hastaları için büyük bir umut oldu. “Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi” adı verilen tedavi yöntemiyle hastadan alınan hücrelerin laboratuvar ortamında tümörlü hücreyi tanıması sağlanacak ve tedavi gerçekleştirilecek. Sağlık bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verilen aşı, iyi sonuç verirse Türkiye’de ve tüm dünyada uygulanmaya başlanacak.

Kanser tedavisinde Türk doktordan devrim gibi buluş İstanbul’da bir özel bir üniversite hastanesinin laboratuvarlarında geliştirilen aşı kanser hastaları için büyük bir umut oldu. “Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi” adı verilen tedavi yöntemiyle hastadan alınan hücrelerin laboratuvar ortamında tümörlü hücreyi tanıması sağlanacak ve tedavi gerçekleştirilecek. Sağlık bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verilen aşı, iyi sonuç verirse Türkiye’de ve tüm dünyada uygulanmaya başlanacak.