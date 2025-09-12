Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gören bir daha baktı: Balığın kafasının üstünde diş çıktı

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Bilim dünyası gözlerine inanamadı! Okyanusların karanlık derinliklerinden çıkan “hayalet köpekbalığı” (ratfish) adlı gizemli balık türünde çene yerine alnında sivri dişler belirdi.

Bilim dünyası, okyanusların karanlık sularından gelen akılalmaz bir keşifle sarsıldı. Genellikle "hayalet köpekbalığı" ya da "noktalı fare balığı" olarak bilinen Ratfish (chimera) türü balıkların, alınlarında dişler çıktığı ortaya çıktı.

Washington Üniversitesi ve Florida Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü araştırmalarda, bu tuhaf uzantıların yalnızca erkek bireylerde geliştiği ve çiftleşme sırasında dişiyi kavramak ya da rakipleri korkutmak için kullanıldığı belirtildi.

Florida Üniversitesi’nden biyoloji profesörü Gareth Fraser şu ifadeyi kullandı:

"Bu garip uzantıdaki dişlerin köpekbalığı dişlerine çok benzediğini gördük. Diş yapma yeteneği, ağızdan bu uzantıya aktarılmış olabilir."

"ÇENE DEĞİL, ALIN"

Çalışmanın kıdemli araştırmacılarından Dr. Karly Cohen, bu keşfin uzun süredir kabul gören teorileri alt üst ettiğini duyurdu.

"Bu çılgın, kesinlikle muhteşem özellik, dişlerin yalnızca ağız yapısı olduğu varsayımını yıkıyor."

Bilim insanları, dişlerin büyüdüğü bu çıkıntıya "tenaculum" adını veriyor. Gözler arasındaki bu uzantı, kullanılmadığında küçük beyaz bir yumru gibi görünürken, çiftleşme döneminde sivri dişli kanca halini alıyor.

Tenaculum, yalnızca yetişkin erkek ratfishlerde gözlemleniyor. Çiftleşme sırasında dişinin göğüs yüzgeçlerini kavramak için kullanılıyor ve bu süreçte dişi balıkların üzerinde yara izleri kalabiliyor.

Araştırmacılar, bu dişlerin normal çene yapısından mı yoksa vücut üzerindeki başka yapıların evrimleşmesinden mi çıktığını araştırmak için CT taramaları ve genetik analizler gerçekleştirdi.

BİLİM İNSANLARI ŞOKE OLDU: BAŞKA NERELERDE DİŞLER ÇIKABİLİR?

Çalışma, sadece bir türün değil, diş gelişimi anlayışının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Fraser şöyle devam etti:

"Kimeralar ağızlarının dışında diş üretebiliyorsa, başka nerelerde dişler bulabiliriz? Okyanusun derinliklerinde hâlâ keşfetmediğimiz birçok sürpriz var."

