Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Beşiktaş - Galatasaray derbi hangi kanalda, saat kaçta?

2 Aralık Pazar günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Beşiktaş - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın)

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok

Ev sahibi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma'nın sakatlıkları bulunuyor. Ancak Sarpsborg maçında forma giymeyen bu oyuncuların bir çoğu Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Galatasaray'da 7 eksik var

Galatasaray'da ise Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda sakatlıkları, Serdar Aziz, Rodrigues, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki takımın teknik adamları 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim’in Güneş'e karşı 7’ye 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön planda olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış iki isim olarak da dikkat çekiyor.

Beşiktaş moralli çıkacak

Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak. Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü’nü Kayseri’de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde ise hafta içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Norveç temsilcisi Sarpsborg’a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.

Pepe, Babel ve Roco yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma’nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı. UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın’ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.

Caner, sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, yarın kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Fatih Terim tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim’in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek. Fatih Terim’in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.