Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerlik düşecek mi düşüyor mu son dakika ve tek tip askerlik son durum ile ilgili konular bugünün internette en sık araştırılan konuları arasında yer alıyor. Askerlik 9 aya düşüyor mu, askerlik düşecek mi gibi konular son birkaç aydır gündem düşmüyordu. Hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın geçmişteki açıklamaları hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları sonrasında bugün Bakan Akar başkanlığında 'askerlik' konulu bir toplantının yapıldığı bilgisi geldi. Yapılan toplantıda 'askerlik' ile ilgili detayların görüşüldüğü bilgisinin gelmesi bu konu ile ilgili araştırma yapanları heyecanlandıran bir gelişme oldu. Askerlik düşecek mi, askerlik düşüyor mu, askerlik 9 aya düşüyor mu, tek tip askerlik geliyor mu, tek tip askerlik son dakika ve son durum merak ediliyor.

ASKERLİK DÜŞECEK Mİ? ASKERLİK 9 AYA DÜŞÜYOR MU? SON DAKİKA HABERİ

Askerlik düştü mü, askerlik düşecek mi son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

ASKERLİK SİSTEMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

'2-3 AY İÇİNDE ZEMİNE KAVUŞTURMA GAYRETİMİZ SÜRÜYOR'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce 'askerlik' konusu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tek tip askerlik ile zorunlu askerlik görevi için değişikliğe gidileceğini açıklayan Bakan Akar, "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TAKDİM EDECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yine bir süre önce 'askerlik süresi' ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, çalışmaların sona yaklaştığını ifade etmişti.

"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.

Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız."

"UZUN VADELİ BİR PROJE"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise basın mensuplarının kendisine 'tek tip askerlik' ve 'bedelli' ile ilgili yönelttiği sorulara; "Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak" ifadelerini kullandı.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.