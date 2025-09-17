Fenerbahçe yeni başkanını belirlemek adına sandığa gidiliyor. Sarı-lacivertli kulüp, 2025 tarihi öneme sahip bir başkanlık seçimine hazırlanıyor.

Hem kulün geleceği hem de Türk futbolu açısında kritik olan bu süreç, üyeler ve taraftarlarca yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde kimler oy kullanabilecek? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLECEK?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanabilmek için üyelerin en az üç yıl önce klübe katılmış olması gerekiyor. Ayrıca aidat borcu bulunmayan ve genel kurulda kimlikleriyle kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Bu şartları taşıyan seçimlerin tüzüğe uygun ve şeffaf şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Sarı-lacivertlilere sahip toplam üye sayısı 49.268 olarak belirlendi.

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.