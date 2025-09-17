Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı!

İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru tarihi duyuruldu. Öğrenciler, 'İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor' kontrol ederken başvuru şartları ve burs miktarını araştırıyor.

İBB'nin üniversite öğrencilerine sağladığı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği bursu için başvuru süreci netleşti. Burs başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ve kimlerin başvuru yapabileceği detayları haberimizde yer alıyor. 

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibariyle başlayacak. Başvuru ekranı belirtilen tarihte aktif hale gelecek. 

İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı! - 1. Resim

2025-2026 İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri Genç Üniversiteli platformu üzerinden yürütülecek. Öğrenciler güncel burs başvurusunu gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi veya İstanbul Senin mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek

Başvuru sırasında T.C. kimlik bilgileri, öğrenci düzeyi, eğitimde sürdürülen program türü ve gelir durumunu belirten belgeler talep edilecek. Başvuru ekranı açılır açılmaz öğrenciler bu belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler.

İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı! - 2. Resim

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

  • Burs başvuru şartları arasında şunlar yer alıyor:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Öğrencinin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi (anne-baba vefatı ya da boşanma durumunda öğrencinin yanında kalan aile bireyi esas alınır).
  • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
  • Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak.
  • Devlet üniversitesinde eğitim görmek ya da vakıf/özel üniversitede %100 burslu öğrenci olmak.
  • Ara sınıf ya da son sınıf öğrencileri için yıl sonu not ortalamasının en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması.
  • Gelir durumu itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duymak.

İBB BURS NE KADAR 2025?

2025-2026 dönemi için burs miktarı resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs miktarı toplamda 15.000 TL olup 3 taksit halinde ödenmişti. 

