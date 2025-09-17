KYK ek yurt başvuruları başladı mı? GSB açıklamaları takip ediliyor

2025-2026 KYK yurt sonuçları açıklandı. Ardından kayıt işlemleri devam ederken yurt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan bilgilere göre, 2025-2026 dönemi için yurt başvuruların 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmiş sonuçlar ise 11 Eylül 2025 Perşembe günü duyurulmuştu. Sonuçların ardından asil ve yedek listeler belli oldu. Herhangi bir yurda yerleşemeyen üniversite öğrencileri ise ek yurt başvuru tarihlerini takip etmeye başladı.

Ek yurt başvuruları ise henüz başlamadı. GSB yetkilileri, boş kalan kontenjanlar ve yedek listeler üzerinden ek başvuru süreçlerinin açılacağını belirtse de resmi takvim henüz duyurulmadı.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler, sisteme e-Devlet kimlik bilgileriyle giriş yaparak "GSB Yurt Başvurusu" hizmeti aracılığıyla ek yurt taleplerini iletebilecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek yurt başvuru sonuçları e e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, yerleştirildikleri yurda dair bilgiye ve kayıt tarihine buradan erişebilecek.