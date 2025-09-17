Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Dinamo Zagreb maçı tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezona geri sayım başladı. Gündemde ise Fenerbahçe Avrupa maç takvimi ve fikstürü yer alırken sarı lacivertli ekibin ilk rakibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın detayları belli oldu.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahne almaya hazırlanıyor. Dinamo Zagreb deplasmanıyla başlayacak olan 2025-2026 sezonu maç takvimi ve UEFA’ya bildirilen kadro listesi resmi kaynaklardan duyuruldu. Taraftarlar şimdi “Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman başlıyor 2025?” sorusunun cevabını arıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN 2025?

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında Fenerbahçe, 24 Eylül'de Dinamo Zagreb'le deplasmanda karşılaşacak. Türkiye'ye döndüğünde ise 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te sahasında OGV Nice'i ağırlayacak. 

Grup aşamasındaki diğer maçların tarihleri şu şekilde:

23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Dinamo Zagreb maçı tarihi belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki açılış maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Bu kritik karşılaşma, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde Maksimir Stadyumu oynanacak.

Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Dinamo Zagreb maçı tarihi belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği grup kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

Listede Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

