TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi

TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir detaylı şekilde duyuruldu. 2025 TEKNOFEST İstanbul 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenleniyor.

TEKNOFEST NEREDE, NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST 2025 bu sene İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor. Festival alanına ulaşım için metro, Marmaray, metrobüs ve ücretsiz ring seferleri tercih edilebilecek. Özel araçla gelmek isteyenler için otopark imkanı da bulunuyor.

TEKNOFEST GİRİŞLER ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST’e girişler ücretsiz şekilde yapılabiliyor. 7 yaş üstü katılımcıların festival alanına giriş için çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ziyaretçiler her gün sabah saat 09.00’dan akşam 18.00’e kadar etkinlik alanına giriş yapabiliyor.

TEKNOFEST 2025 ETKİNLİKLERİ VE İLK GÜN PROGRAMI

Festival boyunca hava gösterileri, konserler, planetaryum deneyimleri, bilim şovları, sergiler ve teknoloji atölyeleri ziyaretçilere sunulacak.

İlk gün programında HÜRKUŞ ve ANKA’nın yanı sıra SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, Bayraktar TB2, TB3, Akıncı, Atak helikopteri ve Çelik Kanatlar timi gökyüzünde gösteri yapacak.

TEKNOFEST’TE HANGİ YARIŞMALAR VAR?

TEKNOFEST 2025’te roket, insansız hava araçları, yapay zeka, biyoteknoloji, enerji, akıllı ulaşım, çevre, tarım ve eğitim teknolojileri gibi birçok alanda yarışmalar düzenleniyor.

Dünya Drone Kupası, Hackathon ve Teknofest Şampiyonları Geçidi de festivalin en dikkat çeken yarışmaları arasında.