Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi

TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST, bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan organizasyon, milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar ise TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir, ücretli mi, hangi yarışmalar yapılacak merak ediyor.

TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir detaylı şekilde duyuruldu. 2025 TEKNOFEST İstanbul 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenleniyor. 

TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi - 1. Resim

TEKNOFEST NEREDE, NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST 2025 bu sene İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor. Festival alanına ulaşım için metro, Marmaray, metrobüs ve ücretsiz ring seferleri tercih edilebilecek. Özel araçla gelmek isteyenler için otopark imkanı da bulunuyor.

TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi - 2. Resim

TEKNOFEST GİRİŞLER ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST’e girişler ücretsiz şekilde yapılabiliyor. 7 yaş üstü katılımcıların festival alanına giriş için çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ziyaretçiler her gün sabah saat 09.00’dan akşam 18.00’e kadar etkinlik alanına giriş yapabiliyor.

TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi - 3. Resim

TEKNOFEST 2025 ETKİNLİKLERİ VE İLK GÜN PROGRAMI

Festival boyunca hava gösterileri, konserler, planetaryum deneyimleri, bilim şovları, sergiler ve teknoloji atölyeleri ziyaretçilere sunulacak.

İlk gün programında HÜRKUŞ ve ANKA’nın yanı sıra SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, Bayraktar TB2, TB3, Akıncı, Atak helikopteri ve Çelik Kanatlar timi gökyüzünde gösteri yapacak.

TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi - 4. Resim

TEKNOFEST’TE HANGİ YARIŞMALAR VAR?

TEKNOFEST 2025’te roket, insansız hava araçları, yapay zeka, biyoteknoloji, enerji, akıllı ulaşım, çevre, tarım ve eğitim teknolojileri gibi birçok alanda yarışmalar düzenleniyor.

Dünya Drone Kupası, Hackathon ve Teknofest Şampiyonları Geçidi de festivalin en dikkat çeken yarışmaları arasında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

FC26 Türkçe spikerleri kim oldu? Türkçe spiker videosu gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FC26 Türkçe spikerleri kim oldu? Türkçe spiker videosu gündem oldu - HaberlerFC26 Türkçe spikerleri kim oldu? Türkçe spiker videosu gündem olduSumud Filosu ne zaman Gazze'ye ulaşacak? - HaberlerSumud Filosu ne zaman Gazze'ye ulaşacak?Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar gündemde - HaberlerBugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar gündemdeFilenin Efeleri son 16 turu rakibi kim? Kanada'yı yenerek gruptan lider çıktılar - HaberlerFilenin Efeleri son 16 turu rakibi kim? Kanada'yı yenerek gruptan lider çıktılarSlavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - HaberlerSlavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu!Nezih Barut kimdir, ne iş yapar, serveti ne kadar? Ali Koç'un listesinde sürpriz isim! - HaberlerNezih Barut kimdir, ne iş yapar, serveti ne kadar? Ali Koç'un listesinde sürpriz isim!
Sonraki Haber Yükleniyor...