Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TEKNOFEST saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık? Giriş çıkış saatleri belli oldu

TEKNOFEST saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık? Giriş çıkış saatleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TEKNOFEST saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık? Giriş çıkış saatleri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST İstanbul 2025, havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını bir kez daha buluşturuyor. 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek festivalin giriş-çıkış saatleri ve etkinlik programı teknoloji meraklıları tarafından merak ediliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2025, 17-21 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. "Teknofet saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık?" etkinlik takvimi ile belli oldu.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Festival alanı her gün saat 09.00'da ziyarete açılıyor ve 19.00'a kadar açık kalıyor. Programın yoğunluğu, etkinlik alanları ve gösteri takvimi düşünüldüğünde festivalin gün boyunca hareketli olacak. 

TEKNOFEST saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık? Giriş çıkış saatleri belli oldu - 1. Resim

TEKNOFEST HANGİ GÜNE KADAR AÇIK?

Festival 17 Eylül Çarşamba günü başlıyor ve 21 Eylül Pazar günü sona eriyor. Bu beş günlük süre içinde TEKNOFEST, ziyaretçilere hava gösterileri, konserler, bilim atölyeleri, yarışmalar ve daha birçok deneyim alanı sunuyor.

TEKNOFEST SOLOTÜRK GÖSTERİ TAKVİMİ

SOLOTÜRK de gösteri uçuşları takvimi şu şekilde:

17 Eylül Çarşamba: 11.15-11.50

18 Eylül Perşembe: 14.15-14.45

19 Eylül Cuma: 14.15-14.45

19 Eylül Cumartesi: 11.20-11.50

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Osimhen, Frankfurt maçında oynayacak mı? Son dakika Galatasaray haberi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 2. sezonu gündeme damga vurdu - HaberlerEşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 2. sezonu gündeme damga vurduOsimhen, Frankfurt maçında oynayacak mı? Son dakika Galatasaray haberi! - HaberlerOsimhen, Frankfurt maçında oynayacak mı? Son dakika Galatasaray haberi!Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktı - HaberlerUzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktıOlympiakos - Pafos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? - HaberlerOlympiakos - Pafos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İlk 11'ler belli mi! - HaberlerBayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İlk 11'ler belli mi!Liverpool - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, şifresiz mi? Muhammed Salah oynayacak mı! - HaberlerLiverpool - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, şifresiz mi? Muhammed Salah oynayacak mı!
Sonraki Haber Yükleniyor...