TEKNOFEST saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık? Giriş çıkış saatleri belli oldu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2025, 17-21 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. "Teknofet saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık?" etkinlik takvimi ile belli oldu.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Festival alanı her gün saat 09.00'da ziyarete açılıyor ve 19.00'a kadar açık kalıyor. Programın yoğunluğu, etkinlik alanları ve gösteri takvimi düşünüldüğünde festivalin gün boyunca hareketli olacak.

TEKNOFEST HANGİ GÜNE KADAR AÇIK?

Festival 17 Eylül Çarşamba günü başlıyor ve 21 Eylül Pazar günü sona eriyor. Bu beş günlük süre içinde TEKNOFEST, ziyaretçilere hava gösterileri, konserler, bilim atölyeleri, yarışmalar ve daha birçok deneyim alanı sunuyor.

TEKNOFEST SOLOTÜRK GÖSTERİ TAKVİMİ

SOLOTÜRK de gösteri uçuşları takvimi şu şekilde:

17 Eylül Çarşamba: 11.15-11.50

18 Eylül Perşembe: 14.15-14.45

19 Eylül Cuma: 14.15-14.45

19 Eylül Cumartesi: 11.20-11.50