İstanbul'da TEKNOFEST tedbiri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak olan TEKNOFEST nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı yarın başlıyor. 5 gün sürecek olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan "TEKNOFEST 2025" programı kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
Kapanacak yollar (saat 07.00 - 22.00)
- Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak Kavşağından Yeni Havaalanı Caddesine Çıkan Tali Yol
- Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı İstikametine Giden Yollar
- Yeni Havaalanı Caddesi Sahil İstikameti C Terminali Ve Vip Ayrımları
Alternatif güzergahlar
- Yeni Havaalanı Caddesi
