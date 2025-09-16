İstanbul'da TEKNOFEST tedbiri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı yarın başlıyor. 5 gün sürecek olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan "TEKNOFEST 2025" programı kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Kapanacak yollar (saat 07.00 - 22.00)

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak Kavşağından Yeni Havaalanı Caddesine Çıkan Tali Yol

Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı İstikametine Giden Yollar

Yeni Havaalanı Caddesi Sahil İstikameti C Terminali Ve Vip Ayrımları

Alternatif güzergahlar