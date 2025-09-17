Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TEKNOFEST İstanbul başladı! Milli projeler, yenilikçi fikirler, nefes kesen gösteriler...
CANLI ANLATIM

TEKNOFEST İstanbul başladı! Milli projeler, yenilikçi fikirler, nefes kesen gösteriler...

- Güncelleme:
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı bugün İstanbul'da yeniden başlıyor. Türkiye Gazetesi ve TGRT HABER'in de katılım göstereceği festival 21 Eylül'de sona erecek. Festivalde 5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, deneyim alanları, sergi ve atölyeler gibi dopdolu birçok etkinlik olacak.

Canlı Anlatım Özeti
  • İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI ALANDA!
  • TEKNOFEST UÇUŞ GÖSTERİLERİNDE BUGÜN!
  • ATATÜRK HAVALİMANI TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

17.09.2025 10:06

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI ALANDA!

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmiş ve girecek olan çeşitli konfigürasyonlardaki silahlı insansız deniz araçları (SİDA) alanda sergileniyor.

TEKNOFEST İstanbul başladı! Milli projeler, yenilikçi fikirler, nefes kesen gösteriler... - 1. Resim

17.09.2025 09:37

TEKNOFEST UÇUŞ GÖSTERİLERİNDE BUGÜN!

TEKNOFEST İstanbul'da bugün gerçekleşecek uçuş programı şöyle:

  • 10.20-10.45 Paramotor-Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
  • 11.00-11.10 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu
  • 11.15-11.50 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu
  • 14.00-14.10 T70 Gösteri Uçuşu
  • 14.10-14.55 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu
  • 15.45-16.00 S-70 Gösteri Uçuşu
  • 16.05-16.35 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
  • 16.10-16.40 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
  • 16.15-16.45 Bayraktar TB 2 Gösteri Uçuşu
  • 16.50-17.00 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
  • 17.05-17.20 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu

TEKNOFEST İstanbul başladı! Milli projeler, yenilikçi fikirler, nefes kesen gösteriler... - 1. Resim

17.09.2025 09:33

TEKNOFEST BAŞLIYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST kapılarını açıyor.

TEKNOFEST’in 13. yolculuğu başladı! İstanbul’da ilk gün coşkusu - 1. Resim

TGRT HABER VE TÜRKİYE GAZETESİ DE FESTİVAL'DE!

Türkiye Gazetesi ve TGRT HABER'in de katılım göstereceği TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

Festival, 21 Eylül’e kadar sürecek ve katılımcılara birbirinden farklı etkinlikler, gösteriler ve yarışmalarla dolu dopdolu bir program sunacak.

TEKNOFEST’in 13. yolculuğu başladı! İstanbul’da ilk gün coşkusu - 2. Resim

85 MİLYON TL DESTEK, 65 MİLYON TL ÖDÜL! 

Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul’da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

1 MİLYONU AŞKIN YARIŞMACI 

İlhamın kaynağı, teknolojinin kalbi TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. 

TEKNOFEST’in 13. yolculuğu başladı! İstanbul’da ilk gün coşkusu - 1. Resim

TEKNOFEST'TE HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?

Festival kapsamında; gökyüzünde süzülen nefes kesici hava gösterileri, coşkuyu doruğa çıkaran konserler ve sahne gösterileri, ufuk açacak sergi ve eğitici atölyeler, sürükleyici simülasyon deneyim alanları, yıldızlara yolculuk imkanı sunan planetaryum, bilim şovları, teknolojinin dünü ve bugününü buluşturan TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli gurur kaynağımız deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak.

TEKNOFEST İstanbul başladı! Milli projeler, yenilikçi fikirler, nefes kesen gösteriler... - 5. Resim

SAHNE KIRAÇ'IN OLACAK

TEKNOFEST İstanbul, 19 Eylül’de unutulmaz bir müzik şölenine sahne olacak. Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Kıraç, güçlü sesi ve özgün yorumuyla saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak. 

GÖKYÜZÜNDE GÜÇ VE HIZ DANS EDECEK

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gökyüzünde adeta dans edeceği festivalde, F-16 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri çevikliği ve dinamizmiyle büyülerken, Hürkuş özgün tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek. Festivalin yıldızlarından Anka, ileri teknolojisiyle izleyenleri geleceğe taşıyacak, Bayraktar TB2 ve TB3 ise üstün gözetleme yetenekleriyle gökyüzünde hayranlık uyandıracak. Öte yandan gökyüzünün devlerinden Bayraktar Akıncı ise güçlü duruşu ve yüksek taşıma kapasitesiyle Türkiye’nin havacılık vizyonunu en görkemli şekilde yansıtacak.

TEKNOFEST’in 13. yolculuğu başladı! İstanbul’da ilk gün coşkusu - 2. Resim

ETKİNLİK SAATLERİ 

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul’a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Öte yandan festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkânı sağlarken, etkinlik alanındaki trafik yoğunluğunu da azaltabilecek. TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST’in 13. yolculuğu başladı! İstanbul’da ilk gün coşkusu - 3. Resim

ATATÜRK HAVALİMANI TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı, Teknofest İstanbul'un geleneksel ev sahibi olarak, festivalin kalbi konumunda yer alıyor ve bu yıl da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Festival alanına ulaşmak için en pratik seçeneklerden biri, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanmak; bu hat, Yenikapı'dan başlayıp havalimanı terminaline kadar uzanıyor ve festival süresince seferler 6 dakika aralıklarla yoğunlaştırılıyor.

Alternatif olarak, Marmaray ile Yeşilyurt İstasyonu'na inip oradan İETT ring otobüslerine aktarma yapmak mümkün; bu ringler, Yeşilyurt Marmaray Durağı ile etkinlik alanı arasında direkt sefer düzenliyor. Eğer metrobüs tercih ederseniz, Söğütlüçeşme-Avcılar hattından Ataköy-Şirinevler durağında inerek metro hattına geçebilirsiniz. Festival için önceden planlama yapmak, özellikle yoğun günlerde trafiği atlatmak adına faydalı; detaylı güzergah haritaları için İstanbul Valiliği'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yer: Atatürk Havalimanı

