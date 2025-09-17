Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Alanyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Kadroda 9 eksik bulunuyor!

Fenerbahçe Alanyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Kadroda 9 eksik bulunuyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Alanyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11'de kimler var merak ediliyor. Süper Lig’in erteleme haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor’u ağırlayacak. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11'de kimler var futbolseverlerin gündeminde yer buldu. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında güçlü bir kadro kurmak isterken önemli eksiklerle sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor’u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler Kerem Aktürkoğlu’nun sahada olup olmayacağını merak ediyor. Statü nedeniyle bazı transferlerin resmi kaydı yetişmediği için Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio ve Dorgeles Nene bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir ise sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunamayacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Yusuf, Maestro, Makouta, Enes, İbrahim, Ui-jo, Ogundu

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2025-26 sezonunun 1. haftasından ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. Sarı-lacivertliler, son lig maçında Trabzonspor’u mağlup ederken Alanyaspor karşısında üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki erteleme maçı, İstanbul’daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe-Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

