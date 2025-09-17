Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı
Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertli takım Alanyaspor karşısında kazanarak 13 puana çıkmak istiyor. Alanyaspor'un ise tek hedefi 3 puan almaktır. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
4 haftada 10 puan toplayan Fenerbahçe erteleme maçını kazanmak istiyor. Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna cevap aranıyor.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR ERTELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR ERTELEME MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanal üzerinden canlı izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Yusuf, Maestro, Makouta, Enes, İbrahim, Ui-jo, Ogundu
