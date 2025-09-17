Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı

Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı

- Güncelleme:
Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11&#039;ler açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertli takım Alanyaspor karşısında kazanarak 13 puana çıkmak istiyor. Alanyaspor'un ise tek hedefi 3 puan almaktır. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

4 haftada 10 puan toplayan Fenerbahçe erteleme maçını kazanmak istiyor. Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna cevap aranıyor. 

Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı - 1. Resim

FENERBAHÇE - ALANYASPOR ERTELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı - 2. Resim

FENERBAHÇE - ALANYASPOR ERTELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanal üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı - 3. Resim

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Yusuf, Maestro, Makouta, Enes, İbrahim, Ui-jo, Ogundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Filenin Efeleri namağlup grup lideri
