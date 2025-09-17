Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenmanını Osimhen’siz yaptı
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamladı. Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Nijerya Ruanda maçında sakatlanan sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Victor Osimhen bugünkü idmanda da yer almadı. Osimhen'in maç kadrosunda yer alıp almayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.
OSİMHEN YOK
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için bugün Almanya'ya gidecek.
