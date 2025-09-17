Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenmanını Osimhen’siz yaptı

Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenmanını Osimhen’siz yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenmanını Osimhen’siz yaptı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamladı. Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Nijerya Ruanda maçında sakatlanan sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Victor Osimhen bugünkü idmanda da yer almadı. Osimhen'in maç kadrosunda yer alıp almayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla  tamamladı.

Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenmanını Osimhen’siz yaptı - 1. Resim

OSİMHEN YOK

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için bugün Almanya'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman 2025? Branş ve kadro dağılımı gündemdeGazze’de iletişim koptu! İsrail ana hatları vurdu, internet kesildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Filenin Efeleri namağlup grup lideri - SporDünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Türkiye namağlup grup lideri2018'den sonra Beşiktaş'a döndü! Serkan Reçber'in yeni görevi açıklandı - Spor2018'den sonra Beşiktaş'a döndü! Yeni görevi açıklandıBaşkan Adalı madde madde açıkladı: İşte Abraham ve Toure'nin sözleşme detayları... - SporAbraham ve Toure'nin sözleşme detaylarıFark tam 10 kat! 41 günde 50 milyon, tek maçta 100 milyon TL - SporDudak uçuklatan fark! 41 günde 50, tek maçta 100 milyon TLSadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu - SporSadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli olduTepki yağıyor! Real Madrid - Marsilya maçında skandal karar - SporTepki yağıyor! Real Madrid maçında skandal karar
Sonraki Haber Yükleniyor...