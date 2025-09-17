Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ayı zannetti, köy imamını tüfekle ağır yaraladı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da bir vatandaş, dün gece saatlerinde ayı zannettiği köy imamını tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde iddiaya göre köy camisinde yatsı namazını kıldıran imam Mehmet Yıldızhan, namaz sonrası evine dönerken arı kovanlarının bulunduğu evinin önünde bekleyen Fuat Özdoğan'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla vuruldu.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Yıldızhan'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan imamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ayı zannetti, köy imamını tüfekle ağır yaraladı - 1. Resim

AYI ZANNETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fuat Özdoğan'ın ifadesinde, kovanlarına sık sık ayıların geldiğini gece karanlığında çıtırtıları ayı zannederek ateş ettiğini ve imamı yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüm dünyanın gözü İngiltere’de: Trump için eşi benzeri görülmemiş tören düzenlendi
