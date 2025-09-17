Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekran karşısına çıkıyor

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekran karşısına çıkıyor

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekran karşısına çıkıyor
Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Jack Reacher: Asla Geri Dönme dizisi bu akşam ekrana geliyor. Aksiyon ve gerilim türündeki film 2016 yılında vizyona girdi. Ayrıca film, Lee Child’ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm ayrıntılar...

Jack Reacher serisinin ikinci filmi olan Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Jack Reacher: Never Go Back), aksiyon ve gerilim türünde en sevilen yapımlarından biridir.

Yönetmenliğini Edward Zwick’in üstlendiği film Tom Cruise’un ikonik performansıyla izleyicisinden tam not aldı. Lee Child’ın Never Go Back adlı romanından uyarlanan yapım sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekran karşısına çıkıyor - 1. Resim

JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme, eski askeri polis Jack Reacher'ın (Tom Cruise) 16 yıl işlenmiş bir cinayetle suçlanmasını konu ediniyor.

Eski ordu üssünü dönüşüyle başlayan hikâyede, Binbaşı Susan Turner (Cobie Smulders) da tutuklanır. Reacher, hükümet komplosunu ortaya çıkarmak ve masumiyetlerini kanıtlamak için tehlikeli bir maceraya atılırken karanlık dolu geçmişiyle de yüzleşir.

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekran karşısına çıkıyor - 2. Resim

JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Tom Cruise - Jack Reacher
  • Cobie Smulders - Susan Turner
  • Danika Yarosh
  • Aldis Hodge
  • Patrick Heusinger - Av
  • Holt McCallany
  • Austin Hebert
  • Robert Catrini
  • Robert Knepper - General Harkness
  • Billy Slaughter

