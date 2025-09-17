Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül 2025’te doluyor. Yasayla belirlenen en fazla iki dönemlik başkanlık görevini tamamlayacak Erbaş'ın yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında yeni bir Diyanet İşleri Başkanı atayacak. Ali Erbaş'ın yerine kim gelecek sorusu gündemde, en güçlü adayın ise Safi Arpaguş olduğu tahmin ediliyor. Peki Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Safi Arpaguş ile ilgili merak edilenler...

SAFİ ARPAGUŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Safi Arpaguş 1967 yılında doğdu, 58 yaşındadır. Aslen Amasyalıdır. Safi Arpaguş Gümüşhacıköy'ünde dünyaya gelmiştir.

SAFİ ARPAGUŞ KAÇ EĞİTİM HAYATI

Safi Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır.

SAFİ ARPAGUŞ PROFESÖR MÜ?

Safi Arpaguş, 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamlamıştır. 2008 yılında Doçent olan Safi Arpaguş 2014 yılında da Profesör olmuştur. 2011-2021 yılları arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

SAFİ ARPAGUŞ NE İŞ YAPAR?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. Maddesi ve 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle (Karar 2021/498) İstanbul Müftülüğü görevine atanmıştır. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanıdır.