2026 Diyanet hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor

İslam'ın beş şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı Hac organizasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, yoğun talep üzerine uzatılarak 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapılıyor. Hacı adayları, bu süreçte eski kayıtlarını güncelleyerek veya ilk kez başvurarak kutsal topraklara gitme şansını elde etmek için kuraya dahil olacak.

2026 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Hac kura çekimi tarihi henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, 2026 Hac kuralarının Ekim sonu veya Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Örneğin, 2025 yılı Hac kura çekimi 31 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI, SON TARİH NE ZAMAN?

Evet, 2026 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süresi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzatıldı. İlk olarak 5 Eylül 2025’te sona ermesi planlanan başvuru süreci, hacı adaylarından gelen yoğun talep üzerine uzatılarak 21 Eylül 2025 tarihine kadar devam etme kararı alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklama ile bu uzatmayı duyurdu. Hacı adaylarının işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet platformu üzerinden tamamlaması gerekiyor. Önceki yıllarda kaydı bulunanların, otomatik yenilenmediği için kayıtlarını e-Devlet aracılığıyla manuel olarak güncellemeleri önemlidir.