2026 Hac kurası ne zaman çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme süreci tamamlanırken gözler kura çekimi tarihine çevrildi.

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2026 yılı hac kura çekiminin kesin tarihi henüz belli olmadı. Tarihler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları takip edilirken geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında Ekim sonu veya Kasım başı gibi kuraların çekilmesi bekleniyor. 2025 hac kuraları, 31 Ekim 2024'te çekilmişti. Bu nedenle 2026 kuralarının da benzer bir takvimle ilerlemesi bekleniyor. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak ve ardından kesin kayıt işlemleri başlayacak.

HAC ÖN KAYITLAR BİTTİ Mİ?

2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos 2025’te başladı ve 5 Eylül 2025 Cuma günü sona erecek. İlk kez hacca gitmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden 950 TL ön kayıt ücreti yatırarak başvurularını tamamladı. Kayıt yenileme işlemleri ise ücretsiz olarak yapıldı.