Kurasız hac var mı? Açıklamalar peş peşe geldi, Bakanlık harekete geçti

Her yıl belli sayıda verilen hac vizesinden yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığının kura yöntemiyle belirlediği kişiler yararlanabiliyor. Son günlerde ise kurasız hac reklamları dikkat çekiyor. Peki kurasız hac var mı? Hacca gitmek için başvurular nasıl yapılır? Dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız bu soruların cevaplarını merak ediyor. Öncelikle kurasız hac konusuna değinelim, Bakanlıktan açıklama geldi, aman dikkat!...

BAKANLIKTAN KURASIZ HAC UYARISI!

2026 yılı Hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken, Ticaret Bakanlığından vatandaşlara uyarı geldi. Resmî prosedürlerin dışına çıkarak “kurasız hac”, “özel hac vizesi” gibi vaatlerle hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların dinî hassasiyetlerini istismar eden firmalar için harekete geçildi.

KURASIZ HAC VAR MI?

Reklam Kurulu, aldatıcı tanıtımlar yapan firmalara idari para cezası kesilmesi ve reklamların durdurulması kararı aldı. Yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığının resmî duyurularına itibar edilmesi gerektiğini belirten bakanlık, başka yollarla hacca gitmeye çalışanların, hac ibadetini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti. Ticaret Bakanlığı, ticari vize veya turist vizesi ile kutsal topraklara giden kişilerin, konaklama ve ulaşımda mağduriyet yaşadığını, sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ve sınır dışı edilme tehlikesi yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurasız hac veya özel hac vizesi gibi vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen bakanlık, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturacak aldatıcı reklam ve tanıtımlar için titizlikle incelenerek gerekli idari yaptırımları uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

HAC BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları, 5 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecek. Başvuru tarihi de belli oldu, Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak Hac kurası için heyecanlı bekleyiş başladı. 2026 Hac kurasının Ekim ayı sonu ile Kasım ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.