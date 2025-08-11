Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hac ön kayıt ve yenileme nasıl, nereden yapılır?

Hac ön kayıt ve yenileme nasıl, nereden yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hac ön kayıt ve yenileme nasıl, nereden yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac, Kayıt Yenileme, E-Devlet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci ile ilgili detayları paylaştı. Süreç e-devlet üzerinden yürütülecek. Değerlendirmeyi geçen adaylar için kura çekimi yapılacak. Peki Hac ön kayıt ve yenileme nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler ve cevapları...

2026 yılı hac kayıt süreci başlıyor. Diyanet başvuru ve kayıt yenileme ile ilgili önemli açıklamada bulundu. 

HAC BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları, 5 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecek. Başvuru tarihi de belli oldu, 

Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

HAC KAYIT ERKANI İÇİN TIKLAYIN

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ön kayıt ve kayıt yenileme için başvurular bugün (11 Ağustos) başladı.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk kez ön kayıt yaptıracak adaylar kişi başı 950 TL ödeyecek. Hacı adayları, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden e-Devlet üzerinden kendileri güncelleyecek.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?"Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon'da denize girmek yasak mı? Açıklamalar peş peşe geldi... - HaberlerTrabzon'da denize girmek yasak mı? Açıklamalar peş peşe geldi...12 Ağustos meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir? İşte Perseid meteor yağmurunu en iyi izleme yöntemleri - Haberler12 Ağustos meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir? İşte Perseid meteor yağmurunu en iyi izleme yöntemleriMüge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon için yayın tarihi belli oldu mu? - HaberlerMüge Anlı ne zaman başlıyor?MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı! - HaberlerMEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı!Trabzonspor - Kocaelispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu - HaberlerTrabzonspor - Kocaelispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli olduKamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi! - HaberlerKamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...