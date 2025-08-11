Hac ön kayıt ve yenileme nasıl, nereden yapılır?

2026 yılı hac kayıt süreci başlıyor. Diyanet başvuru ve kayıt yenileme ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

HAC BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları, 5 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecek. Başvuru tarihi de belli oldu,

Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ön kayıt ve kayıt yenileme için başvurular bugün (11 Ağustos) başladı.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk kez ön kayıt yaptıracak adaylar kişi başı 950 TL ödeyecek. Hacı adayları, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden e-Devlet üzerinden kendileri güncelleyecek.