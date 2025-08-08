Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli oldu

Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli oldu
Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac ibadeti için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar hac kayıt yenileme işlemleri tarihlerini ve ön kayıt ücreti miktarını merak ediyor.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 için başlattığı ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine odaklandı. Peki, Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman? 2025 Hac ön kayıt ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac ibadeti için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayacağını ve 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu. 

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle “Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Ön Kayıt Başvurusu” hizmetine giriş yaparak işlemlerini tamamlayacak.

Hem ilk kez hacca gitmek isteyenler hem de önceki yıllarda kura hakkı kazanamayıp kaydını yenilemek isteyenler başvurabiliyor. 

Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli oldu - 1. Resim

2025 HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 hac ibadeti için ilk kez başvuru yapacak vatandaşlardan kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti alınacak. Başvuru öncesi Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank gibi bankalar aracılığıyla hac kurumsal tahsilat hesabına yatırılacak. 

Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli oldu - 2. Resim

HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılıyor. Vatandaşlar, hac türünü seçip kişisel bilgilerini girerek ve ücreti ödeyerek işlemleri tamamlar. Ödemeler, başvuru öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bankalara yatırılacak.

