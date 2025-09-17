Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirdi. Başvurular 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alındı. Değerlendirme sürecinin ardından, sonuçların eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor ve adaylar ilanlara Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvuruları 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeler başladı. Adaylar, sonuçların Eylül ayının son haftasında ilan edilmesini bekliyor. Bu alım süreci, mülakat aşaması ile devam edecek ve başarılı olan adaylar Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek.

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Başvuruların değerlendirme süreci başladı. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak Eylül ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, başvuru ve sınav bilgilerini Bakanlığın Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecek. Bu platform, sonuçların açıklanması durumunda erişime açılacak resmi duyuru kanalı olarak belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

GSB yurt yönetim personeli alımı sürecinde başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, sözlü sınava çağrılacak. İlan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday Ankara'da yapılacak sözlü sınavlara davet edilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacak. Sınav komisyonu, adayları çeşitli kriterler üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okan Buruk basın toplantısı ne zaman? Frankfurt maçı öncesi Galatasaray’ın medya programı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okan Buruk basın toplantısı ne zaman? Frankfurt maçı öncesi Galatasaray’ın medya programı belli oldu - HaberlerOkan Buruk basın toplantısı ne zaman? Frankfurt maçı öncesi Galatasaray’ın medya programı belli olduKızılcık Şerbeti senaryosu değişti mi, yeni bölüm tekrar mı çekilecek? 105. bölüm merakla bekleniyor! - HaberlerKızılcık Şerbeti senaryosu değişti mi, yeni bölüm tekrar mı çekilecek? 105. bölüm merakla bekleniyor!İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü yarın yayınlanacak mı? 18 Eylül Star TV yayın akışı merak ediliyor - Haberlerİnci Taneleri dizisinin yeni bölümü yarın yayınlanacak mı? 18 Eylül Star TV yayın akışı merak ediliyorTürkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye yenerse bir ilk olacak - HaberlerTürkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye yenerse bir ilk olacakİBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı! - HaberlerİBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı!Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, 19 Eylül'de ekrana gelecek mi? - HaberlerKızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, 19 Eylül'de ekrana gelecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...