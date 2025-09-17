ABD basını karşılaştırdı: Türkiye’nin MUGEM’i NATO’nun en büyükleri arasında

ABD merkezli Newsweek, NATO’nun gelişmiş uçak gemilerini karşılaştırdığı özel dosyasında Türkiye’nin inşa ettiği MUGEM sınıfı uçak gemisini öne çıkardı.

"TÜRKİYE NATO'DA DENİZ GÜCÜ DENGELERİNDE ÖNE ÇIKTI"

Newsweek, “Türkiye, ilk tamamen yerli uçak gemisini inşa ederek bu kapasiteye sahip az sayıdaki NATO ülkesinin arasına katılıyor” ifadesini kullandı.

Türk savunma sanayisinin hızla geliştiği ve MUGEM’in Avrupa’daki NATO üyeleri arasında en büyük uçak gemisi olacağı aktarıldı.

ABD basını ayrıca, MUGEM’in özellikle insansız hava araçlarını taşıma kapasitesi ile diğer müttefiklerden ayrıldığına da değindi.

KARŞILAŞTIRMADA ÖNE ÇIKANLAR

Newsweek’in karşılaştırmasına göre: ABD’nin 100.000 tonluk USS Gerald R. Ford sınıfı nükleer uçak gemisi dünyanın en büyüğü. İngiltere’nin Queen Elizabeth sınıfı 65.000 tonluk gemileri “Kraliyet Donanması için şimdiye kadarki en güçlü gemiler” olarak tanımlanıyor. Fransa’nın Charles de Gaulle uçak gemisi 42.000 tonluk yapısıyla üçüncü sırada. İtalya’nın ITS Cavour gemisi 27.100 tonluk kapasitesiyle F-35B jetlerini taşıyor. Türkiye’nin MUGEM’i ise 60.000 tonluk deplasmanı, 935 ft uzunluğu ve 50 uçak kapasitesiyle NATO’nun en gelişmiş platformlarından biri olarak öne çıktı.

ABD BASINI: TÜRKİYE'Yİ RUSYA'DAN UZAKLAŞTIRIR

Newsweek’in aktardığı Washington merkezli Deniz Stratejisi Merkezi raporunda ise dikkat çekici ifadeler yer aldı:

“NATO içinde uçak gemisi işbirliğini genişletmenin potansiyel bir siyasi faydası, Türkiye’yi Rusya’dan uzaklaştırmaktır. Türkiye’nin kendi gelişmiş uçak gemisini inşa etmesi, bu hedefi hem siyasi hem de operasyonel olarak daha ulaşılabilir kılacaktır.”

NATO'DA DENGE DEĞİŞİYOR

Newsweek, Türkiye’nin MUGEM programıyla birlikte artık yalnızca bölgesel bir deniz gücü değil, aynı zamanda ittifakın caydırıcılığında kilit aktör konumuna geldiğini yazdı.