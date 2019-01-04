Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak haftanın birincisi kim oldu? | Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak haftanın finali | 4 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, kim elendi? Fox TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunuyor. Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün haftanın finali heyecanı yaşandı. Tartışmalar ve kavgaların pek de eksik olmadığı Zuhal Topal'la Sofrada programı hafta içi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 4 Ocak tarihli Zuhal Topal'la Sofrada pogramında bugün haftanın finali gerçekleştirildi. Haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak haftanın finalinde neler oldu, Pakize Hanım mı, Hülya Hanım mı, Ayten Hanım mı, Birgül Hanım mı yoksa Hanım mı birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak kim kazandı, Zuhal Topal'la Sofrada 4 ocak 2019 haftanın birincisi kim oldu, kim elendi, 4 Ocak tarihli Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu gibi programla ilgili merakla araştırılanlar haberimizde... Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada kimler elendi? gibi bu çok sevilen ve takip edilen programla ilgili merakla araştırılanlar önümüzdeki hafta sonu yani Cuma günü yine bu sayfada sizlerle olacak... İşte haftanın finalinde yaşananlar ve ayrıntılar...

4 OCAK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILAR VE ALDIKLARI PUANLAR

Pazartesi günü: Gelin Sevim Hanım 21 puan

Salı günü: Gelin Gül Hanım 20 puan

Çarşamba günü: Gelin Sevil Hanım 18 puan

Perşembe günü: Gelin Hilal 17 puan

Cuma günü: Gelin İlayda 21 puan aldılar.

4 OCAK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada programında haftalar ilerledikçe heycanın dozu giderek artıyor. Programın sunucusu Zuhal Topal'ın verdiği gizli puanlar ile de haftanın birincisi gelin ve kaynanası belli oldu. Haftanın finali bugün Neslihan Hanım'ın sofrasında yapıldı. Haftanın birincisi yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Kıran kırana geçen bir haftanın ardından 4 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programında 10 bin liralık büyük ödülün kazananı 2 gelin oldu. İlayda ile Sevim büyük ödülü 5'er bin lira olarak bölüştü.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FORMATI NEDİR?

Fox TV'de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekranlara gelen yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı program hafta içi her gün 16.30'da FOX’ta ekranlara geliyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976'da İstanbul'da doğdu. Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınan oyuncu, Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında bir müdireyi canlandırdı. Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Oyunculuktan sonra kariyerine tv programcılığı ile devam eden Topal, Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla ekranlara geldi. Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynadı. Avrupa Avrupa adlı dizide "Nermin" rolüyle beğeni kazandı.