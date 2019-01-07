Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da 8 Ocak'ta okullar tatil mi sorusu günün en çok merak edilenlerinden oluyor. Meteoroloji'nin son dakika uyarılarının ardından kar yağışı Başkent'te etkili olmaya devam ediyor. Özellikle dün bastıran kar yağışı, gün boyunca etkisini sürdürdü. Hayatı zorlaştıran kar yağışının ardından öğrencilerin ve velilerin gözü Ankara Valisi Vasip Şahin'e çevrildi. Ankara'da okullar yarın tatil mi merak ediliyor.

8 OCAK ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak'ta Ankara'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimize eklenecektir.

7 OCAK PAZARTESİ ANKARA'NIN BALA İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edildi.

Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07.Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir" denildi.

BAŞKENT'TE ÇOCUKLAR, YAĞAN KARIN TADINI LEĞENLER VE POŞETLERLE KAYARAK ÇIKARTTI

Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bugün de sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini gösterdi. Yediden yetmişe herkes karın keyfini kar topu oynayarak, leğen ve poşetlerle yokuştan aşağı kayarak çıkarttı. Çocuklar, Ankara Valisi Vasip Şahin’den Pazartesi gününün tatil edilmesini istedi. Hacı Sabancı Ortaokulunda öğretmenlik yapan ve mahalleli çocuklarla beraber eğlenen Özge Şentürk de, öğretmenlerin ve öğrencilerin güzel bir gün daha geçirmeleri için Pazartesi günü okulların tatil edilmesini istediklerini söyledi.

Ankara’yı beyaza bürüyen kar yağışı ile kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar kentin birçok yerinde bu eşsiz manzaranın tadını çıkarttı.