Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kocaeli – Gölcük Sivritepe’de 398 adet konutu satışa sunuyor. Konut tipi 2+1 ve 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 5 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.

İlanda yer alan detaylar şöyle;

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ – GÖLCÜK SİVRİTEPE’DE 398 ADET KONUT SATIŞA SUNULUYOR

ALT GELİR GRUBU PROJESİ (284 Adet)

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12, %20 peşinat / 180, 240 ay vade

Başvuru Bedeli: ₺1.000

Başvuru Dönemi: 05 Mart 2019 – 22 Mart 2019

Başvuru: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubeleri

 

ORTA GELİR KONUT PROJESİ (114 Adet)

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %10, %15, %25 peşinat / 96, 108, 120 ay vade

Başvuru Bedeli: ₺2.000

Başvuru Dönemi: 05 Mart 2019 – 22 Mart 2019

Başvuru: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubeleri

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