Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kocaeli – Gölcük Sivritepe’de 398 adet konutu satışa sunuyor. Konut tipi 2+1 ve 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 5 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.
İlanda yer alan detaylar şöyle;
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ – GÖLCÜK SİVRİTEPE’DE 398 ADET KONUT SATIŞA SUNULUYOR
ALT GELİR GRUBU PROJESİ (284 Adet)
Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12, %20 peşinat / 180, 240 ay vade
Başvuru Bedeli: ₺1.000
Başvuru Dönemi: 05 Mart 2019 – 22 Mart 2019
Başvuru: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubeleri
ORTA GELİR KONUT PROJESİ (114 Adet)
Peşinat ve Vade Seçenekleri: %10, %15, %25 peşinat / 96, 108, 120 ay vade
Başvuru Bedeli: ₺2.000
Başvuru Dönemi: 05 Mart 2019 – 22 Mart 2019
Başvuru: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubeleri