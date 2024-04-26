Arda Güler için kritik gün! Ancelotti "Oynamaya hazır" demişti Real Sociedad karşısında ilk 11 ihtimali

Ancelotti sonunda beklenen o müjdeyi duyurdu: "Arda Güler her an oynayabilir"

Ancelotti sonunda beklenen o müjdeyi duyurdu: "Arda Güler her an oynayabilir"

Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de bir türlü süre şansı bulamayan Arda Güler için kritik gün. Güler'in, La Liga 33.haftada deplasmanda oynanacak olan Real Sociedad karşılaşmasında ilk 11'de başlaması ya da maçta süre alması bekleniyor.

Real Madrid, La Liga'nın 33.haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Bu karşılaşmada Arda Güler'in de süre alması bekleniyor.

El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre; Real Madrid'in, Sociedad karşısındaki ilk 11'i şöyle;

👉Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.

Bugüne kadar Real Madrid formasıyla sadece 98 dakika süre alabilen Arda Güler eğer bu maça ilk 11'de başlarsa, Real Madrid kariyerine ilk kez bir LaLiga maçına ilk 11'de başlamış olacak.

ANCELOTTI YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Öte yandan Madrid Teknik Direktörü Ancelotti önceki akşam yaptığı açıklamada Güler hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık. Daha fazla oynamayı hak ediyordu."

ARDA MARCA'NIN KAPAĞINDA

Öte yandan Marca, Güler'i “Hedef: La Liga’da fişi çekmek” notuyla manşetine taşıdı.