Kolombiya'da 'çocuk istismarı' iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan ABD vatandaşı Grant Gail, hakkında çıkan haberlerin itibarını zedelediğini öne sürerek hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Kolombiya’nın Bogota kentinde yoldan yürüyen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Bir adamın, bir çocuğu balkonda istismar ettiğini iddia eden kişi, yardım çığlıkları attı. Olayın büyümesi ile polis bölgeye intikal etti.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Chico Navarra Mahallesi’nde 'çocuğa yönelik istismar iddiası' üzerine gözaltına alınan Grant Gail, yeterli delil bulunmaması nedeniyle hakim kararıyla serbest bırakıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Gail’in avukatı Favio Humar, müvekkili hakkında sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu içerikleri yayan kişi ve kurumlara karşı hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Humar, müvekkiline yönelik suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, yaşanan sürecin ciddi bir itibar kaybına yol açtığını ve bu durumun geri dönüşü olmayan etkiler bıraktığını ifade etti. Avukat, hakaret, iftira, yargıyı yanıltma ve asılsız ihbar gibi suçlamalarla dava açılacağını belirtti.

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HERHANGİ BİR KAYDI YOK

Öte yandan Kolombiya Göç İdaresi’nin, söz konusu kişinin ülkeye girişinde herhangi bir adli kaydına rastlanmadığını ve uluslararası uyarı sistemlerinde bir kaydının bulunmadığını açıkladığı aktarıldı.

Olayın ardından, söz konusu şüpheliye yönelik gözaltı süreci ve sonrasında gelişen linç girişimi ve sosyal medya paylaşımları da ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

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