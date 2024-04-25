"Valdebebas'ta tam bir baş belası" Ancelotti'den Arda Güler'e flaş sözler! Real Madrid'deki geleceği merak ediliyordu

Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, İspanyol basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. İşte haberin detayları.

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olarak büyük bir kariyer başarısı gösteren Arda Güler, İspanyol basınında adından söz ettirmeye devam ediyor. Defensa Central'da yer alan haberde; Güler'den "Valdebebas'ta tam bir baş belası!" olarak söz edildi.

Milliyet'in derlediği habere göre; Ancelotti, kalan altı La Liga maçında ilk 11'de değişiklikler yaparken Güler'e süre vereceği konusunda genç oyuncuya, güvence verdi. Bu sözler, Güler'i epey motive etti.

Antrenmanda ise hünerlerini sergileyen Güler, vole ile harika bir gol atarak adından söz ettirdi. Güler takım arkadaşı ve Teknik Direktör Ancelotti tarafından tebrik edildi. Ancelotti, Güler'e "Bunu gerçekten beğendim Arda!" dedi.