Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > "Valdebebas'ta tam bir baş belası" Ancelotti'den Arda Güler'e flaş sözler! Real Madrid'deki geleceği merak ediliyordu

"Valdebebas'ta tam bir baş belası" Ancelotti'den Arda Güler'e flaş sözler! Real Madrid'deki geleceği merak ediliyordu

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, İspanyol basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. İşte haberin detayları.

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olarak büyük bir kariyer başarısı gösteren Arda Güler, İspanyol basınında adından söz ettirmeye devam ediyor. Defensa Central'da yer alan haberde; Güler'den "Valdebebas'ta tam bir baş belası!" olarak söz edildi. 

Milliyet'in derlediği habere göre; Ancelotti, kalan altı La Liga maçında ilk 11'de değişiklikler yaparken Güler'e süre vereceği konusunda genç oyuncuya, güvence verdi. Bu sözler, Güler'i epey motive etti. 

Antrenmanda ise hünerlerini sergileyen Güler, vole ile harika bir gol atarak adından söz ettirdi. Güler takım arkadaşı ve Teknik Direktör Ancelotti tarafından tebrik edildi. Ancelotti, Güler'e "Bunu gerçekten beğendim Arda!" dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
Nijerya'da fırtına nedeniyle yıkılan cezaevinden 119 mahkum firar ettiİstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mert Hakan Yandaş'ın beğendiği Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaraylı taraftarlar hemen yakaladı - SporBir hamle yaptı ortalık karıştı! Galatasaraylılar...Ali Koç gözünü kararttı! İsmail Kartal'ı gönderip Fenerbahçe'nin başına dünyaca ünlü o ismi getiriyor - Sporİsmail Kartal gidiyor, dünyaca ünlü o isim geliyorFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem belli oldu! İşte düdük çalacak o isim - SporFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli olduIcardi ve eşi Wanda Nara'nın klibi sonrası Batuhan Karadeniz canlı yayında demediğini bırakmadı! Hızını alamayınca... - SporHızını alamayınca bakın ne yaptıSüper Lig şampiyonunu açıkladılar! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyonun puanı... - SporŞampiyonu böyle açıkladılar! Puanı...Transfer haberleri sonrası Arda Güler sessizliğini bozdu: "Yön değişikliği..." Ancelotti'nin o sözleri sonrası... - SporArda günler sonra sessizliğini bozdu! O sözler...
Sonraki Haber Yükleniyor...