Transfer haberleri sonrası Arda Güler sessizliğini bozdu: "Yön değişikliği..." Ancelotti'nin o sözleri sonrası...

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olarak kariyeri adına büyük bir adım atan Arda Güler'in, sezon sonu takımdan ayrılmayacağı merak konusu. Hakkında pek çok iddia ortaya atılan Güler'den imalı bir paylaşım gelirken, İspanyol basınında transferine dair haberler peş peşe çıkmaya devam ediyor.

Arda Güler'in geleceği ne olacak? Real Madrid'de mi kalacak yoksa başka bir takıma kiralık olarak mı gidecek? Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanya günleri beklediği gibi gitmedi.

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından ilk kez Ocak 2024'te forma şansı bulabilen Güler, süre bulmakta sıkıntı yaşadı. Geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile konuştuğu ve süre almak istediğini söylediği iddia edilen Güler'in, sezon sonunda da ilk 11'de oynaması garanti olan bir takıma kiralık olarak gönderileceği haberleri de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Güler'in adı Sevilla, Real Betis, Real Sociedad, Bayer Leverkusen gibi takımlarla anıldı. Ancak 19 yaşındaki genç yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek istiyor.

SEVILLA SEÇENEĞİ ORTADAN KALKTI

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre Güler bu yüzden Sevilla'ya gitmek istemiyor. Ancak eski bir Real Madridli olan Xabi Alonso ile çalışma fikri hoşuna gitmiş durumda.

Ayrıca Real Madrid, ligi kazandığı için Ancelotti geriye kalan haftalarda Güler'e süre verebilir. Pek çok spor otoritesi de bu fikre sıcak bakıyor.

"YÖN DEĞİŞTİR"

Öte yandan Güler de, hakkında günlerdir ortaya atılan iddialar sonrası, cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Madrid'e geldiğinden bu yana büyük bir fiziksel değişim geçiren Güler "Yön değiştir" notuyla spor salonundan bir paylaşım yaptı.