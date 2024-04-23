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Arda Güler için veda vakti! Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni takımını böyle duyurdular

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Arda Güler için veda vakti! Sezon sonunda Real Madrid&#039;den ayrılıyor! Yeni takımını böyle duyurdular

Spor Haberleri

Sezon sonu Real Madrid'e veda edeceği iddia edilen Arda Güler hakkında bu kez Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Güler'in kesin olarak Madrid'e veda edeceği belirtilirken, yeni takımını da duyurdular. İşte haberin detayları.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon sonunda Madrid'den ayrılıyor. Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Güler'in geleceği artık netlik kazandı. 

Real Madrid'e transfer olmasından kısa bir süre sonra sakatlık yaşayan Güler uzun bir süre formasından uzak kalmıştı. Real Madrid'le4 ilk maçına Ocak 2024'te çıkan Güler sonrasında da yine süre bulmakta zorlandı. Geçtiğimiz günlerde süre bulamadığı için Ancelotti'yle özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Güler'in gelecek sezon Bayer Leverkusen'de top koşturacağı iddia edildi. 

Arda Güler için veda vakti! Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni takımını böyle duyurdular - 1. Resim

Alman basınına yer alan habere göre; Bayer Leverkusen ile Real Madrid, Güler'in sezon sonunda Leverkusen kadrosuna kiralık olarak dahil olması konusundaki görüşmelere sona geldi. 

Güler, Madrid formasıyla 7 maçta 122 dakika süre bulabildi, sadece 1 kere de gol sevinci yaşadı. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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