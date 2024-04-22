Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ancelotti Arda Güler'i aldı karşısına konuştu! Real Madrid'den ayrılması beklenen Güler'le özel görüşme

Ancelotti Arda Güler'i aldı karşısına konuştu! Real Madrid'den ayrılması beklenen Güler'le özel görüşme

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Bir süredir sezon sonunda Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceği iddia edilen Arda Güler hakkında, İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte haberin detayları.

Önceki akşam oynanan El Clasico'da, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen ancak oyuna sokulmayan Arda Güler'in sezon sonunda takımdan kiralık olarak gönderilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. 

Güler'in gerçekten takımdan ayrılıp, ayrılmayacağı merak edilirken, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Planeta Madrid, Ancelotti'nin Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. 

Ancelotti Arda Güler'i aldı karşısına konuştu! Real Madrid'den ayrılması beklenen Güler'le özel görüşme - 1. Resim

Takımın El Clasico zaferinde takımla kutlama yapmak yerine soyunma odasına giden Arda Güler'le, Ancelotti'nin yüz yüze görüştüğü, Ancelotti'nin Güler'e süre konusunda garanti verdiği iddia edildi. 

La Liga'da Real Sociedad'a karşı oynanacak maçta Güler'im süre alabileceği belirtilirken, takımdaki diğer oyuncuların da böylece dinlendirilebileceği iddia edildi. 

Düzenleyen:  - Spor
Gelinim Mutfakta 22 Nisan birincisi ve çeyrek altın sahibi gelin Burçin olduİŞKUR hafta içi 17.00’a kadar hizmet veriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan son dakika açıklaması "Fenerbahçe maçından sonra yaptığımız şikayetler işleme alınmadı" - Spor"Yaptığımız şikayetler işleme alınmadı"TFF Başkanlığına bir aday daha! Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık adaylığını açıkladı - SporTFF Başkanlığına bir aday dahaGalatasaray'ın 36'lık delikanlısı Dries Mertens Belçika'da manşetlerde! "Gözleri sırtında" - SporGalatasaray'ın 36'lık delikanlısı manşetlerde'Çürük' tartışması dallanıp budaklanıyor! Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'ya: "Beşiktaş'a böyle diyemezsin" - Spor"Beşiktaş çürük" tartışması dallanıp budaklanıyorZiraat Türkiye Kupası yarı final maratonu başlıyor! Karşılaşmaların hakemleri belli oldu - SporKupada yarı final maratonu! TFF açıkladıMiguel Crespo durdu durdu Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattı: "Galatasaray ile Beşiktaş..." - SporCrespo Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...