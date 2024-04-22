Ancelotti Arda Güler'i aldı karşısına konuştu! Real Madrid'den ayrılması beklenen Güler'le özel görüşme

İpler tamamen koptu! Ancelotti Arda Güler'in bir kez daha hayalleriyle oynadı! Takım kutlamasına katılmadı

İpler tamamen koptu! Ancelotti Arda Güler'in bir kez daha hayalleriyle oynadı! Takım kutlamasına katılmadı

Real Madrid, El Clasico'yu geriden gelerek kazandı! Arda Güler ve arkadaşları Barcelona'yı 90+1'de yıktı

Real Madrid, El Clasico'yu geriden gelerek kazandı! Arda Güler ve arkadaşları Barcelona'yı 90+1'de yıktı

Bir süredir sezon sonunda Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceği iddia edilen Arda Güler hakkında, İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte haberin detayları.

Önceki akşam oynanan El Clasico'da, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen ancak oyuna sokulmayan Arda Güler'in sezon sonunda takımdan kiralık olarak gönderilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Güler'in gerçekten takımdan ayrılıp, ayrılmayacağı merak edilirken, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Planeta Madrid, Ancelotti'nin Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

Takımın El Clasico zaferinde takımla kutlama yapmak yerine soyunma odasına giden Arda Güler'le, Ancelotti'nin yüz yüze görüştüğü, Ancelotti'nin Güler'e süre konusunda garanti verdiği iddia edildi.

La Liga'da Real Sociedad'a karşı oynanacak maçta Güler'im süre alabileceği belirtilirken, takımdaki diğer oyuncuların da böylece dinlendirilebileceği iddia edildi.